Blitz al dock di Tombolo | Pisa crocevia della guerra

Si alza l'asticella della protesta dei pacifisti. Dopo il flashmob sotto la Torre, ecco che la lista civica Una città in Comune e Rifondazione comunista portano la protesta nel quartier generale della movimentazione di materiale bellico: lo snodo ferroviario di Camp Darby che si immette nella ferrovia civile di Tombolo, uno snodo blindatissimo con cancellate e filo spinato. Fausto Pascali della lista civica: "Pisa si sta ormai affermando come uno dei comuni più militarizzati di Italia, a partire da Camp Darby all'aeroporto militare, passando per le varie caserme. Il sindaco è responsabile della sicurezza e della salute pubblica di tutte le cittadine e i cittadini eppure Conti, come avvenuto negli anni passati con il sindaco di centrosinistra, avalla e sostiene i progetti di militarizzazione senza curarsi dei rischi che comportano".