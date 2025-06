Blasco rock contro le guerre

Vasco Rossi ha concluso il suo tour 2025 all’Olimpico, ancora una volta portando energia e messaggi di speranza. Con il suo rock ribelle, Blasco si è schierato contro le guerre, condividendo un gesto di pace con Steff Burns e sventolando la bandiera donata da Don Luigi Ciotti. Un finale memorabile che ribadisce come la musica possa essere un potente strumento di solidarietà e cambiamento.

Ha baciato sulla bocca Steff Burns e sventolato la bandiera della pace che gli ha regalato Don Luigi Ciotti. Vasco Rossi ha chiuso il suo tour 2025 all’Olimpico, ancora sold . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Blasco, rock contro le guerre

