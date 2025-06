Blackout a Longuelo sabato sera al buio per una quarantina di abitazioni

a lasciato il quartiere di Longuelo al buio per diverse ore, creando disagi e preoccupazioni tra i residenti. Il blackout, che ha coinvolto circa quaranta abitazioni, si è verificato in modo intermittente prima di culminare nel totale oscuramento alle 23.14 di sabato sera. Il ripristino dell’energia nella mattinata successiva ha portato sollievo, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulla manutenzione delle infrastrutture.

Bergamo. Un blackout a singhiozzo ne quartiere di Longuelo nella sera e nella notte di sabato 28 giugno. Il primo blackout alle 20.25 poi un susseguirsi di interruzioni fino al buio totale alle 23.14. L’energia elettrica è stata ripristinata nella mattinata di domenica 29 giugno con non pochi disagi per gli abitanti del quartiere. Secondo i fornitori di energia elettrica della zona si tratterebbe di un guasto, “riparato nella notte che ha permesso a circa 43 famiglie di riavere il servizio”. Si sarebbe trattato di guasto ad cabina elettrica del quartiere. Diverse le segnalazioni anche alla nostra redazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Blackout a Longuelo, sabato sera al buio per una quarantina di abitazioni

