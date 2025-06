Bimbo di 5 anni finisce al largo col materassino | il video del salvataggio

Un angosciante episodio di salvataggio nelle acque di Castellammare di Stabia ci ricorda quanto siano imprevedibili e pericolose le giornate in mare. Un bambino di 5 anni, finito a largo con il materassino insieme alla nonna, è stato trascinato a circa quattro chilometri dalla costa, rischiando una tragedia. Grazie all’intervento tempestivo della Guardia Costiera, il peggio è stato evitato. La bravura dei militari dimostra ancora una volta il valore di chi protegge le nostre vite.

Momenti di paura nelle acque al largo di Castellammare di Stabia: un bambino di 5 anni insieme alla nonna sono stati trascinati a circa 2 miglia nautiche (quasi quattro chilometri) dalla costa a causa del vento e della corrente. L'intervento della Guardia costiera, che è subito intervenuta da Castellammare di Stabia con la motovedetta CP 542, ha evitato il peggio. Un militare della Guardia costiera - sottolineano le stesse Capitanerie di porto, che su Facebook pubblicano alcune fasi del salvataggio - si è tuffato in mare per raggiungere il piccolo su un materassino, mentre la nonna, che si era tuffata in mare per aiutarlo, non riusciva più a rientrare a riva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it