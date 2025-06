Bimbi e ragazzi disabili esclusi di fatto dai centri estivi La rabbia delle mamme | I nostri figli sono discriminati | ora basta

Le mamme di Bergamo si stanno sollevando contro un'ingiustizia che riguarda i loro figli disabili, spesso esclusi o limitati nella partecipazione ai centri estivi. La mancanza di educatori qualificati e le poche opzioni disponibili creano una barriera ormai insostenibile, alimentando rabbia e frustrazione. È ora di cambiare questa situazione e garantire a tutti i bambini, senza distinzione, il diritto di vivere un'estate serena e inclusiva. Basta discriminazioni: i nostri figli meritano di essere protagonisti.

Bergamo – Queste mamme, a differenza di altre, non possono decidere autonomamente in quali centri estivi iscrivere i loro figli perché i loro bambini o i loro ragazzi devono essere seguiti da un educatore e non tutti i centri estivi ne hanno in numero sufficiente. Soprattutto, non tutti i centri estivi hanno educatori preparati per relazionarsi ai loro bambini o ai loro ragazzi. La scelta del centro estivo è limitata fin dall'inizio, è ristretta alla base. A differenza di altre, queste mamme non possono nemmeno decidere autonomamente per quante settimane iscrivere i loro figli ad un centro estivo: sono i Comuni e la Regione a decidere per loro.

