Bimba di 10 anni dispersa sul Piave ricerche in corso

Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per ritrovare la piccola dispersa nel fiume Piave. La comunità è in ansia, mentre le ricerche si estendono tra terra, acqua e aria, sperando di riportare presto a casa la giovane e rassicurare i genitori. Dopo ore di intenso lavoro, ogni minuto è cruciale: la solidarietà e il coraggio dei soccorritori rappresentano l’unica speranza in questa difficile emergenza.

I Vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una bambina di 10 anni dispersa lungo il fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Sul posto stanno operando squadre di terra, specialisti fluviali e l'elicottero. Secondo le prime informazioni si tratta di una piccola di origini macedoni. La bambina stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi. Dopo un tuffo non sarebbe più riemersa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimba di 10 anni dispersa sul Piave, ricerche in corso

