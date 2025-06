Bimba di 10 anni dispersa nel Piave | in corso ricerche in acqua

Una giovane di soli 10 anni è scomparsa nel cuore del Piave, dove le ricerche sono in pieno svolgimento. La ragazza si sarebbe tuffata e non è più riemersa, scatenando un'urgente operazione di soccorso. Le speranze degli amici e della famiglia sono rivolte a ogni possibile scoperta, mentre le squadre di soccorso continuano instancabilmente a cercarla. La comunità intera resta in attesa di notizie, sperando in un esito positivo. Continua a leggere.

Ricerche in corso nei pressi del Piave per una bimba di 10 anni che risulta scomparsa: si sarebbe tuffata e non è riemersa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

