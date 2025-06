Bimba di 10 anni annegata nel Piave

Una tragedia scuote la provincia di Treviso: una bambina di appena 10 anni, originaria della Macedonia, ha perso la vita annegando nel fiume Piave durante un momento di svago con i fratelli. I soccorritori, intervenuti tempestivamente con squadre di terra, specialisti fluviali e un elicottero, hanno recuperato il suo corpo. Un evento che lascia sgomento e richiama l’attenzione sulla sicurezza dei nostri piccoli durante le attività all’aperto.

18.48 I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo della bambina di 10 anni annegata nel fiume Piave,a Pederobba, in provincia di Treviso. Dopo un tuffo la bimba non sarebbe più riemersa. La piccola avrebbe origini macedoni. Sul posto squadre di terra, specialisti fluviali e l'elicottero. La bambina stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del Cementificio Rossi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

