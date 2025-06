Bimba di 10 anni annega nel Piave

Una giornata di relax in famiglia si è trasformata in tragedia nel Trevigiano, quando una bambina di appena 10 anni ha perso la vita annegando nel Piave. Mentre il caldo estivo aveva spinto molti a cercare refrigerio nelle acque del fiume, un attimo di distrazione ha cambiato tutto. La comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immensa perdita, in un dramma che scuote il cuore di tutti.

Treviso, 29 giugno 2025 – Tragedia in provincia di Treviso. Oggi pomeriggio una bimba di 10 anni è annegata nel Piave, all'altezza di San Giacomo di Pederobba, dove stava facendo il bagno nel fiume insieme ai suoi fratelli La bambina si trovava sul fiume con tutta la sua famiglia, per un po' di svago e refrigerio dalla calura di questi giorni. A dare l'allarme della sua scomparsa verso le ore 16 sono stati proprio i genitori che non l'hanno più vista. Sul posto si sono portati subito i vigili del fuoco di Treviso con squadre di terra, specialisti fluviali ed elicottero, finché il suo corpo non è stato ritrovato verso le 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 10 anni annega nel Piave

