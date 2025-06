Bimba di 10 anni annega nel fiume Piave a Pederobba Treviso

Una tranquilla giornata in famiglia si è mutata in una tragedia nel cuore di Pederobba, Treviso. La scomparsa improvvisa di una bambina di 10 anni durante un bagno sul fiume Piave ha scosso l’intera comunità. Le ricerche sono ancora in corso, con i soccorritori impegnati nel recupero del corpo. In un momento così difficile, il dolore e lo sgomento si mescolano al desiderio di trovare conforto e speranza.

Una gita al fiume di una famiglia si è trasformata in tragedia. È morta la bambina di 10 anni della quale erano in corso le ricerche nel fiume Piave a Pederobba, in provincia di Treviso. La bimba è annegata nel fiume mentre stava facendo il bagno con i fratelli in località San Giacomo, verso le 16 di domenica pomeriggio. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. La bambina, di origine macedone, era insieme alla famiglia per un pomeriggio di svago lungo le sponde del Piave. Presenti sul posto i Carabinieri della stazione di Pederobba. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 10 anni annega nel fiume Piave a Pederobba (Treviso)

