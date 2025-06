Bicicletta in plastica riciclata in giro per il mondo fa tappa a Verona

La pedalata non solo promuove uno stile di vita ecologico, ma anche ispira cittadini e turisti a fare scelte più sostenibili. La igus:bike, simbolo di innovazione e rispetto per l’ambiente, si ferma a Verona per diffondere un messaggio di consapevolezza e speranza. Un’opportunità unica per unire piacere e responsabilità, pedalando verso un futuro più verde e pulito per tutti.

