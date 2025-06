Biblioteca regionale l' addio della direttrice Siragusa | Onorevole combattere ma guerre invincibili in questa martoriata terra di Sicilia

Con un mix di emozione e orgoglio, Tommasa Siragusa termina il suo importante capitolo alla guida della Biblioteca regionale, lasciando un’eredità di passione e dedizione in una terra ricca di storia e sfide. Dopo sette anni di impegno, la sua uscita non segna solo un addio, ma anche l’inizio di nuove speranze per la cultura siciliana. La Sicilia si prepara a scrivere un nuovo capitolo, mentre Siragusa si congeda con parole di coraggio e onore.

“È onorevole combattere alcune battaglie, pur se trattasi di guerre invincibili per forza di cose in questa martoriata terra di Sicilia”. Chiude con queste parole Tommasa Siragusa non solo una nota di commiato ma anche sette anni della sua vita dedicata alla guida della Biblioteca regionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

