Bianca Guaccero torna su Rai1 nei mesi estivi quale programma condurrà e quando andrà in onda

Bianca Guaccero torna a brillare su Rai1 durante i mesi estivi, portando il suo talento in prima serata. Dopo aver conquistato il pubblico con le precedenti edizioni, la conduttrice annuncia con entusiasmo il suo ritorno con un nuovo programma che debutterĂ domenica 6 luglio. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di intrattenimento e sorrisi assicurati. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Bianca Guaccero torna su Rai1: la conduttrice ha annunciato che le è stato affidato un programma in partenza questa estate, domenica 6 luglio, di cui era già volto nelle edizioni autunnali ed estive.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la vacanza d’amore ai Caraibi: “Amami in ogni dove” - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vivono una romantica vacanza ai Caraibi, testimoniando la crescita del loro amore, nato durante "Ballando con le stelle".

