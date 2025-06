Bianca D' Este muore a 80 anni per un colpo di calore | il corpo resta per ore in calle vegliato dal marito per indisponibilità delle pompe funebri

Venezia piange Bianca D, scomparsa improvvisamente a 80 anni a causa di un colpo di calore tra le calli affollate. Un tragico avvenimento che mette in luce i pericoli del caldo estremo e l’importanza di prestare attenzione alla propria salute. Mentre il corpo rimaneva in calle, vegliato dal marito in attesa delle pompe funebri, la città si interroga su come proteggersi da queste emergenze. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i segnali del nostro organismo.

VENEZIA È stramazzata a terra e non c?è stato nulla da fare per lei. Un collasso in piena regola, con ogni probabilità dovuta al caldo torrido di questi giorni.

È stramazzata a terra e non c’è stato nulla da fare per lei. Un collasso in piena regola, con ogni probabilità dovuta al caldo torrido di questi giorni. E non si può dire che Bianca D’Este, 80 anni residente nel sestiere di Cannaregio vicino alle Fondamente Nove, Vai su Facebook

