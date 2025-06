Bianca D’Este morta a Venezia per un colpo di calore | il corpo in strada per ore vegliato dal marito

Una calda mattina a Venezia si è trasformata in tragedia: Bianca D’Este, 80 anni, ha perso la vita per un colpo di calore tra le suggestive calli di Cannaregio. Uscita di casa all’alba per sfuggire al caldo opprimente, la sua sorte si è consumata nei pressi del ristorante Vecia Cavana, dove il suo corpo è stato vegliato dal marito per ore. Un episodio che scuote la città e ci ricorda l’importanza della tutela degli anziani durante le ondate di caldo.

Una mattina d’estate drammatica a Venezia: Bianca D’Este, 80 anni, è deceduta per un colpo di calore tra le calli del sestiere Cannaregio. L’anziana, uscita di casa alle prime luci del giorno per evitare il caldo eccessivo, ha perso la vita intorno alle 8.30 nei pressi del ristorante Vecia Cavana, proprio nel cuore della città lagunare. I primi sintomi: spossatezza e giramenti di testa. Testimoni oculari raccontano di aver visto la signora barcollare. Il titolare del ristorante, Enrico Marsilli, l’ha fatta sedere e le ha offerto dell’acqua. Bianca lamentava giramenti di testa e forte debolezza, sintomi tipici di un colpo di calore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bianca D’Este, morta a Venezia per un colpo di calore: il corpo in strada per ore vegliato dal marito

