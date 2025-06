Bezzecchi spiega perché è stato impossibile superare Marc Marquez ad Assen | Non ha sbagliato mai

Marco Bezzecchi svela i segreti dietro la sfida con Marc Marquez ad Assen: un duello di nervi e strategia, dove ogni tentativo di sorpasso richiede coraggio e precisione. La lotta tra i due si trasforma in un vero e proprio spettacolo di abilità e rispetto reciproco, dimostrando come la competizione possa essere anche un'arte silenziosa fatta di attimi perfetti.

Marco Bezzecchi ha spiegato perchĂ© è così difficile superare Marc Marquez. Al Gp di Assen è stato alle sue spalle ma non è riuscito a tentare un sorpasso: "Sarebbe stata una staccata folle da provare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho provato a mettere pressione a Marquez, ma è stato perfetto” - dimostrato tutta la sua determinazione e abilità , sfoderando una prova di carattere e talento che lo conferma tra i protagonisti assoluti del campionato.

"Mi ha dato fastidio che la gente abbia detto: come mai Alex non ha attaccato! E allora oggi Bezzecchi perché non ha attaccato? Io mi sono difeso e se uno si difende [ad Assen] è impossibile attaccare lì." - Marc Marquez - E muti! Vai su Facebook

Bezzecchi spiega perché è stato impossibile superare Marc Marquez ad Assen: Non ha sbagliato mai; GP Assen, Marco Bezzecchi: Ho imparato tanto da questa gara. Oggi Marquez è stato perfetto!; “Grazie Aprilia, ho potuto rischiare come un bastardo”: signori, questo è Marco Bezzecchi. Per Jorge Martìn, invece, parla il babbo: “Cercate la verità …”.

Marc Marquez a muso duro: "Perché oggi Bezzecchi non mi attaccato? Irrispettoso pensare che Alex non mi attacchi come fa con gli altri piloti" - Dopo la doppia vittoria nella Sprint e in gara ad Assen che ha permesso a Marc Marquez di allungare in vetta al mondiale ... Riporta eurosport.it

Marc Marquez: "Alex non mi attacca? Con Bezzecchi lo stesso, se difendi bene non si passa" - Vittoria in difesa su Bezzecchi come era successo sabato con Alex: ad Assen Marc Marquez fa doppietta e manda un messaggio a chi gli chiedeva del perché suo fratello non lo avesse passato nella Sprint ... Secondo sport.sky.it