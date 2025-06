Bezoz-Sanchez ultimo giorno a Venezia Giro a Murano e party in piscina a Torcello

Venezia si prepara a salutare i coniugi Bezos e Sanchez con un giorno all'insegna di eleganza e scoperte. Dopo una notte di festa all'Arsenale, la coppia si avventura tra le meraviglie della Laguna: una visita alla storica vetreria di Murano, simbolo di maestria artigianale, e un tuffo nel relax con un party in piscina su Torcello. Un finale di giornata che promette emozioni indimenticabili, perché Venezia non smette mai di sorprendere.

Venezia, 29 giugno 2025 – Ultimo giorno di festeggiamenti per i coniugi Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Dopo la festa da ballo all'Arsenale, terminata a notte fonda, gli sposi hanno riposato fino alle 10 nell'hotel Aman sul Canal Grande. La giornata però prevede una visita nelle isole della Laguna. La prima tappa è una vetreria storica di Murano, probabilmente la Amadi che è giĂ stata visitata dai vip amici, poi sarĂ la volta di una puntata a Torcello, la piccola isola con l'antica basilica, dove è previsto un party con light lunch e bagno in piscina. Lauren Sanchez Bezos and Jeff Bezos depart from the Aman hotel to attend the last party of their wedding celebrations in Venice,Venice, Italy, 28 June 2025,. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bezoz-Sanchez, ultimo giorno a Venezia. Giro a Murano e party in piscina a Torcello

