Bezos ultimo giorno a Venezia | schiuma party prima della partenza

Nel suggestivo scenario di Venezia, Jeff e Lauren Bezos hanno celebrato il loro ultimo giorno in città con un'esplosione di allegria: un light lunch seguito da uno schiuma party indimenticabile. L'atmosfera festosa ha riunito gli ospiti più stretti prima di partire, mentre l'elicottero li attendeva per dirigersi verso nuove avventure. Un addio glamour e divertente, simbolo di un capitolo che si chiude e di nuove emozioni all'orizzonte.

Prima della partenza da Venezia Jeff e Lauren Bezos hanno organizzato un light lunch ed uno schiuma party per gli invitati rimasti. Poi andranno a prendere l'elicottero che guiderà la neo sposa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bezos, ultimo giorno a Venezia: schiuma party prima della partenza

