Bezos-Sanchez terzo giorno di festa | il bacio sul Canal Grande e il gran ballo all' Arsenale Fumogeni di protesta dal ponte di Rialto

Il terzo giorno di festa per le nozze Bezos-Sanchez si anima tra un romantico bacio sul Canal Grande e il grande ballo all’Arsenale, mentre fumogeni di protesta tingono il Ponte di Rialto. Dopo la cerimonia sull’isola di San Giorgio, i festeggiamenti proseguono tra sguardi emozionati e voce di rivoluzione. Un’inedita celebrazione di amore e cambiamento, pronta a lasciare il segno nella storia veneziana.

Nozze Bezos-Sanchez: dopo la cerimonia di venerdì sull'isola di San Giorgio, i festeggiamenti da sogno proseguono nell'area dei bacini vicino alla Biennale. La protesta in programma alla stazione.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Manifestanti protestano alla stazione; ?Matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia, il terzo giorno di festa: la cena all'Arsenale, il concerto con il cantante misterioso. In centinaia al corteo «No Bezos»; Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, vip e tensioni in laguna.

Sfilano 'No Bezos' a Venezia, in 700 contro feste vip in laguna - "No Bezos no war": E' lo slogan stampato sul grande striscione in testa al corteo di protesta che si è svolto questo pomeriggio contro la presenza a Venezia del fondatore di Amazon, al terzo e ultimo ... Lo riporta msn.com

Bezos, da tutto il Nordest per il corteo di protesta: «Basta speculare su Venezia» - Ultimo giorno di festeggiamenti per Jeff Bezos e consorte oggi, 28 giugno, condito di proteste. msn.com scrive