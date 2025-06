Bezos saluta Venezia tra le polemiche | Non capisco le proteste sono amareggiato

Jeff Bezos, tra le acque incantevoli di Venezia, si confronta per la prima volta con le polemiche che lo circondano. Le proteste dei gruppi «No Bezos» hanno acceso un dibattito acceso e acceso, lasciando l'imprenditore amareggiato. Un saluto che suscita riflessioni, non solo sul suo impatto nella città , ma anche sulle sfide della globalizzazione e del rispetto locale. La sua visita apre un capitolo di tensioni e dialogo, segnando un momento cruciale nel suo rapporto con Venezia.

