Bezos l' ultimo sberleffo ai contestatori | come ha salutato Venezia

In un tripudio di eleganza e celebrità, Jeff Bezos e Laura Sanchez hanno coronato il loro sogno a Venezia, sfidando le critiche con stile e raffinatezza. Brindisi con champagne, piatti italiani autentici e una festa che ha acceso il cuore del jet-set internazionale fino alle prime luci dell’alba: un matrimonio da favola che dimostra come l’amore possa trionfare, anche sotto i riflettori più brillanti. La storia d’amore continua a scrivere pagine indimenticabili...

Brindisi con champagne a fiumi e cena con piatti rigorosamente italiani, poi la festa da jet-set internazionale fino alle 2 del mattino, con quasi tutti gli ospiti euforici in pista da ballo in un’atmosfera da after-party hollywoodiano. Il tanto atteso e discusso matrimonio a Venezia tra Laura Sanchez e Jeff Bezos si è celebrato, in barba ai rosiconi. La sposa all’altare in Dolce&Gabbana («non solo un abito, un pezzo di poesia», come lei stessa lo ha definito) e lo sposo con il gilet sbagliato, secondo l’esperto di moda Derek Guy e collaboratore del New York Times e Financial Times: «Si tratta di un abito da sera (detto anche smoking) e quindi richiede un panciotto formale, più basso», ha scritto su X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bezos, l'ultimo sberleffo ai contestatori: come ha salutato Venezia

