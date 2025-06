Bezos all’Harry’s Bar e quella malinconia di Hemingway a Venezia

Nel cuore di Venezia, tra acque misteriose e suggestive, Jeff Bezos rende omaggio all’Harry’s Bar, un simbolo intramontabile della città e rifugio di Hemingway. Tra ricordi letterari e leggende senza tempo, questa visita rivela come il fascino di Venezia continui a ispirare grandi menti e storie indimenticabili, arricchendo il suo patrimonio culturale e sentimentale.

L'Harry's Bar: storia del ristorante simbolo di Venezia, scelto da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il primo pranzo dopo la cerimonia - Il ristorante bar più celebre di Venezia nasce nel 1931 dall'incontro di un giovane americano e un barman dal cuore gentile, Arrigo Cipriani. Segnala vanityfair.it