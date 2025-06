Beyoncé paura durante il concerto | canta su un' auto sospesa in aria e rischia di cadere sulla folla

Un'epica esibizione che rischiava di trasformarsi in tragedia: durante l'ultimo concerto di Beyoncé, un malfunzionamento ha messo a rischio la vita dell'artista e dei fan. Mentre cantava su un'auto sospesa in aria, la paura si è dipinta sui volti di tutti. Fortunatamente, tutto si è risolto nel migliore dei modi, lasciando uno spavento indelebile e una lezione sulla sicurezza degli spettacoli dal vivo.

