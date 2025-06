Beyoncé paura al concerto | problema all’auto ‘volante’ – Video

Un'elettrizzante serata di Beyoncé si è trasformata in un momento di tensione a Houston, quando un imprevisto tecnico ha messo in allerta i fan e la star stessa. Mentre l'artista di talento si preparava a conquistare il pubblico con "16 Carriages", un problema al meccanismo di sospensione ha rischiato di compromettere uno degli attesi momenti dello show. Ecco cosa è successo e come Beyoncé ha affrontato questa sfida.

(Adnkronos) – Paura per Beyoncé nel primo dei due concerti di Houston, in Texas. E' la Cbs a ricostruire l'imprevisto che ha caratterizzato la parte finale dello show dell'artista 43enne. Beyoncé avrebbe dovuto eseguire il brano 16 Carriages su una fuoriserie rossa sospesa a mezz'aria attraverso dei cavi. Il meccanismo però apparentemente non ha funzionato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

