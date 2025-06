Beukema al Napoli interviene l’entourage | le conseguenze nella trattativa

Il Napoli si fa avanti con decisione per Sam Beukema, rinforzando la propria difesa con un profilo di grande affidabilità. Tuttavia, le trattative tra azzurri e Bologna si complicano, con gli agenti del giocatore che tentano di mediare tra le parti. La determinazione del club partenopeo incontra però alcune resistenze, lasciando ancora aperta la porta a sviluppi futuri. La sfida tra volontà e interessi potrebbe riscrivere presto i contorni di questo affare.

Gli azzurri sono molto determinati a puntare sul difensore del Bologna per rinforzare la retroguardia, ma c’è difficoltà a trovare un punto d’incontro: gli agenti del giocatore fanno da mediatori. Sam Beukema è un nome molto gradito in casa Napoli per varie ragioni: esperienza nel campionato, maturità perfetta, freddezza e fisico roccioso che si combinano a buone qualità in fase di impostazione. Tuttavia, i felsinei sono piuttosto restii nel far partire un pilastro della propria rosa e hanno sparato alto in termini di richiesta. Napoli-Bologna, accordo difficile: mediazione dall’entourage. Come ripreso dal Corriere dello Sport, il giocatore ex AZ Alkmaar gradirebbe un ulteriore step in avanti nella sua carriera, rappresentato dal Napoli, e sarebbe decisamente lieto di sposare la causa dei Campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it