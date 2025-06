Bersani contro il riarmo | 400 miliardi? Ma Meloni ha trovato una miniera di diamanti a Colle Oppio? Su La7

Pier Luigi Bersani non risparmia critiche sul piano di riarmo da 400 miliardi: un investimento che, a suo avviso, rischia di gravare pesantemente sullo stato sociale. La questione ha acceso il dibattito politico, con l’ex ministro che chiede trasparenza e responsabilità in un momento di grande tensione internazionale. Ma cosa c’è dietro questa cifra astronomica? La risposta potrebbe cambiare le sorti del nostro Paese e del suo equilibrio economico.

“ Questo 5% del Pil per il riarmo è veramente irricevibile e incredibile. Ma ci vuol dire la Meloni dove prendiamo mal contati 400 miliardi da qui al 2035? Ma questi qui cosa hanno trovato, una miniera di diamanti a Colle Oppio? E come e dove li prendiamo? Non siamo in condizione di affrontare una cosa del genere senza dare un colpo micidiale allo stato sociale “. È il commento durissimo di Pier Luigi Bersani, ospite nell’ultima puntata stagionale di Otto e mezzo (La7), sulla decisione del governo italiano di impegnarsi ad aumentare i propri stanziamenti di bilancio dal 2% al 5% del Pil, per un totale di circa 450 miliardi di maggiore spesa militare da qui al 2035. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani contro il riarmo: “400 miliardi? Ma Meloni ha trovato una miniera di diamanti a Colle Oppio?”. Su La7

In questa notizia si parla di: riarmo - miliardi - meloni - trovato

Ecoreati, Conte e Costa: “Arretramento, Ue spende 800 miliardi di euro per il riarmo e non per l’ambiente” - Dopo dieci anni dalla legge sugli ecoreati, il rapporto tra le priorità dell'UE e le spese sorge spontaneo: mentre si investono 800 miliardi di euro in riarmo, si ricordano i progressi nella lotta contro le ecomafie e l'inquinamento ambientale, combattuto anche attraverso le norme innovative del 2015, come i reati di inquinamento ambientale.

“Il piano di riarmo al 5% del PIL accettato da Giorgia Meloni è irricevibile. Primo: di questa montagna di euro, il 70% finisce nei negozi americani, che si tengono la tecnologia. Quindi aumenta la dipendenza. Secondo: quello che ci facciamo in casa, ciascuno l Vai su Facebook

Bersani contro il riarmo: “400 miliardi? Ma Meloni ha trovato una miniera di diamanti a Colle Oppio?”; Il 5% del Pil in armi, Meloni prepara le forbici; Meloni dice che l'aumento delle spese militari al 5% è sostenibile ma non spiega dove prenderà i soldi.

Feltri: 'Assurdo il riarmo, la Meloni abbassi i toni e inviti il Parlamento a non fare stupidaggini' - Italia: Smettiamo dunque di parlare di guerra che non ne abbiamo nessun bisogno, ci mancherebbe solo di doverci muovere sotto i bombardamenti ... Secondo lapressa.it

Riarmo, Conte accusa Meloni: è tornata a casa con 440 miliardi per spese in armi e missili, tagli in arrivo per scuola, sanità, welfare - Le opposizioni continuano ad attaccare il Governo Meloni per gli accordi che l’Italia ha preso di recente con Unione europea, Stati Uniti e Nato sul tema del riarmo. Segnala tecnicadellascuola.it