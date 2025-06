Bergamo case popolari in via Moroni invase dai topi | Situazione insostenibile

La situazione delle case popolari di via Moroni a Bergamo è ormai diventata insostenibile: un residente denuncia un'invasione di topi causata dai lavori di ristrutturazione e dalla cattiva gestione dei rifiuti. Dopo due anni di interventi, la situazione si è aggravata, mettendo a rischio la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti. È urgente intervenire per risolvere questa emergenza e ripristinare un contesto dignitoso.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente degli alloggi popolari in via Moroni a Bergamo che sono invasi dai topi. “Circa due anni fa – spiega- sono cominciati i lavori di ristrutturazione di cui le case avevano necessità. A un certo punto l’impresa che sta svolgendo gli interventi ci ha comunicato di non depositare più i rifiuti nel vano in cui eravamo soliti metterli ma in un altro spazio all’aperto. Man mano si sono accumulati rifiuti di tante famiglie senza che nessuno passasse a ritirarli nonostante avessimo fatto svariate segnalazioni. In breve tempo i ratti si sono moltiplicati e ora siamo invasi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

