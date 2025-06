Berenbruch | Si spera in un’opportunità! Chivu trasmette il suo fuoco

Un’opportunità straordinaria per mettere in mostra il nostro talento e crescere a livello internazionale. Berenbruch, felice di essere al Mondiale per Club con l’Inter, spera di avere l’occasione di scendere in campo e dimostrare il suo valore. Con un occhio anche al ritorno di Chivu, il giovane talento si prepara a sfruttare al massimo questa vetrina. Il suo sogno? Lasciare il segno e contribuire alla conquista di un trofeo prestigioso.

Berenbruch si trova al Mondiale per Club con l'Inter e spera di giocare. Il giovane dell'Under 20 parla anche del ritorno di Chivu. Oltre a lui, hanno parlato anche Luis Henrique e Sebastiano Esposito. OPPORTUNITÀ – Thomas Berenbruch sull'essere al Mondiale per Club con l'Inter: « Essere qui è sicuramente un piacere, come già lo è stato essere aggregato alla Prima Squadra durante il resto dell'anno. Per noi che arriviamo dalla Primavera è una grossissima opportunità. Siamo contenti di essere qui con un Mister che conosciamo bene e che ci allenava già in passato ». MINUTAGGIO – Berenbruch spera di avere minuti: « Lo si spera sempre, ogni partita è un'opportunità, per questo ognuno di noi spera che la partita vada sui giusti binari per riuscire a entrare in campo.

