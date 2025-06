Berenbruch | Inter più giovane le opportunità aumentano E sul futuro

Berenbruch, talento emergente dell'Inter, si distingue per le sue ambizioni e il suo entusiasmo nel parlare del futuro. Queste parole, pronunciate dal ritiro americano della squadra, rivelano un giovane centrocampista di soli 20 anni che ha già vissuto esperienze importanti come il Mondiale. Con un feeling speciale con l’allenatore e una crescita costante, le opportunità per lui aumentano giorno dopo giorno, aprendo prospettive promettenti per la sua carriera nel mondo del calcio.

Il centrocampista 20enne, cresciuto nella Primavera nerazzurra con Chivu, parla dal ritiro dell'Inter in America. Dal feeling con l'allenatore all'esperienza al Mondiale e il futuro, ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berenbruch: "Inter più giovane, le opportunità aumentano. E sul futuro..."

In questa notizia si parla di: inter - berenbruch - giovane - opportunità

Inter Primavera, Berenbruch: «Calligaris ci ha salvato, ma volevamo la finale! Speriamo che sia l’anno buono…» - Thomas Berenbruch, giovane talento dell'Inter Primavera, analizza il recente successo ai rigori contro il Sassuolo, attribuendo un ruolo chiave a Calligaris.

Berenbruch: "Grande opportunità per noi giovani: dare il massimo è un dovere" #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld #InterFluminense Vai su X

? La posizione di Pio Esposito all'Inter sarà valutata. È un giovane attaccante che ha fatto bene in Serie B e sta andando bene nella squadra Under 21 dell'Italia. È già di proprietà dell'Inter, quindi non ci sarebbe bisogno di spendere. - Luca Marchetti, S Vai su Facebook

Berenbruch: Inter più giovane, le opportunità aumentano. E sul futuro...; Berenbruch: Per noi giovani è una grande opportunità. Chivu ha tantissimo entusiasmo, trasmette il...; Berenbruch a ITV: “Per noi giovani la cosa che conta di più è giocare. Non avrei mai potuto…”.