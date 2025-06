Berenbruch a Inter TV | Per noi Primavera è una grandissima opportunità vi dico come è cambiato Chivu rispetto agli anni nelle giovanili

Berenbruch a Inter TV ci apre le porte di un mondo ricco di emozioni e opportunità. Questa primavera 2024 rappresenta una grande occasione per la nostra squadra, e lui ci mostra come sia cambiato rispetto agli anni delle giovanili, in particolare Chivu, ora figura fondamentale. Con entusiasmo e determinazione, il giovane nerazzurro ci invita a vivere questa esperienza unica, che potrebbe segnare il futuro del calcio italiano. L’avventura continua, e noi siamo pronti a seguirla passo dopo passo.

Il centrocampista dell’Inter, Thomas Berenbruch, ha parlato così alla vigilia del match contro il Fluminense nel Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter Fluminense, sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, il giovane centrocampista nerazzurro aggregato dalla Primavera, T homas Berenbruch, si è espresso così. L’ESPERIENZA PER NOI GIOVANI IN QUESTO MONDIALE PER CLUB – « Essere qui è sicuramente un piacere, come già lo è stato essere aggregato alla Prima Squadra durante il resto dell’anno. Per noi che arriviamo dalla Primavera è una grossissima opportunità: siamo contenti di essere qui con un Mister che conosciamo bene e che ci allenava già in passato ». 🔗 Leggi su Internews24.com