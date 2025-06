Beppe Sala | Tutti devono essere liberi di amarsi Noi vecchi siamo un po' nostalgici ma il mondo è cambiato

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha rivolto un appello appassionato dal palco del Milano Pride, sottolineando che "tutti devono essere liberi di amarsi". Nonostante un pizzico di nostalgia per i tempi passati, il primo cittadino ha evidenziato come il mondo sia profondamente cambiato, celebrando la straordinaria partecipazione di oltre 300mila persone. Il suo intervento ribadisce che i diritti e la libertà di amare sono valori imprescindibili e irrinunciabili per una società più inclusiva.

Il sindaco Beppe Sala è intervenuto sabato dal palco del Milano Pride. Un'enorme partecipazione: secondo gli organizzatori, più di 300mila persone hanno sfilato per le vie di Milano per i diritti Lgbtqa+. Il primo cittadino è intervenuto sul palco. "Ho sentito dire tante stupidate sul Pride -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

