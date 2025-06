Benvenuto Lio-Mile | lo striscione dei tifosi giallorossi per il figlio di Svilar commuove Trigoria

pieno di significato, che ha toccato il cuore di tutti i presenti. In un mondo dove spesso il calcio si limita a numeri e risultati, questo gesto dimostra come i grandi valori di comunità, amore e solidarietà trovino sempre il loro spazio, anche tra le mura dello stadio. La passione giallorossa si manifesta anche attraverso gesti di pura umanità, rendendo la Roma molto più di una squadra: una vera famiglia.

Non è soltanto una questione di calcio giocato, risultati o mercato. La Roma è anche cuore, appartenenza, famiglia. E questa volta a testimoniarlo non sono state parole, ma un gesto simbolico di rara dolcezza: nella notte, alcuni tifosi giallorossi si sono recati al Colosseo ed hanno affisso uno striscione dedicato al figlio di Mile Svilar, nato soltanto cinque giorni fa. Lo striscione recitava: “Benvenuto Lio-Mile”, un messaggio semplice ma potentissimo che ha immediatamente colpito il cuore del portiere serbo. Svilar ha voluto rispondere pubblicamente alla dedica ricevuta: “Grazie di cuore”, ha scritto in una Instagram Story, condividendo la foto dello striscione e aggiungendo un cuore rosso, chiaro segno di quanto il gesto sia stato apprezzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it