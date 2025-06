BENVENUTE TRA LE GRANDI! L’Italia travolge la Francia e conquista uno storico podio agli Europei di basket femminile dopo 30 anni!

Il 29 giugno 2025 resterà impresso nella memoria del basket femminile italiano come una data di trionfo e rinascita. Dopo 30 lunghi anni, l’Italia ha conquistato un storico bronzo agli Europei, superando la Francia con grinta e determinazione. Un risultato che testimonia il talento e la passione delle nostre atlete, pronte a scrivere nuove pagine di gloria. La splendida rimonta di Zandalasini, accompagnata dalla leadership di Verona, è solo l’inizio di un emozionante futuro.

29 giugno 2025: il giorno della Storia per il basket femminile tricolore. L’Italia è medaglia di bronzo agli Europei femminili: battuta la Francia per 69-54 nella finale 3°-4° posto con una performance straordinaria, volitiva, che ha mostrato la differenza tra chi voleva essere qui e chi, invece, aveva chiaramente ben altri obiettivi. Le azzurre vengono trascinate da Cecilia Zandalasini con 20 punti, ma anche da una splendida Costanza Verona, molto più degli 11 punti, e da Lorela Cubaj con 10. Solo Migna Touré in doppia cifra per la Francia. Primi 40 secondi, primi 4 liberi: fa 22 Pasa, risponde Bernies. 🔗 Leggi su Oasport.it