Un'emozione sospesa al Mondiale per Club: il match tra Benfica e Chelsea, interrotto a soli 4 minuti dal fischio finale a causa di un improvviso maltempo. La tempestiva attuazione del protocollo sicurezza ha garantito la massima tutela di tutti i presenti, con evacuazione immediata e squadre al riparo negli spogliatoi. Scopriamo come si è gestita questa difficile situazione e cosa accadrà ora. Continua a leggere per gli aggiornamenti.

Il protocollo per il maltempo è scattato puntuale al Mondiale per Club anche durante gli ottavi di finale: a soli 4 minuti al 90' la partita tra Benfica e Chelsea è stata immediatamente sospesa di fronte al primo fulmine all'orizzonte. Evacuato lo stadio, squadre negli spogliatoi in attesa di ritornare in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese.

Il Benfica batte il Bayern Agli ottavi sarà: Benfica-Chelsea/Esperance Tunisi Flamengo-Bayern Intanto i muratori dell'Auckland City hanno pareggiato contro il Boca (partita sospesa per meteo avverso) Vai su Facebook

