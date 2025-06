Benfica-Chelsea le pagelle | James 7,5 preziosissimo Fantasma Pavlidis | 4

Nel confronto tra Benfica e Chelsea, le pagelle svelano protagonisti e delusioni: James si distingue con un 7, mentre Pavlidis si sgonfia con un misero 4. Tra i londinesi, Palmer e Caicedo brillano, ma Delap delude le aspettative. In una serata all'insegna di nervi e tecnica, sono Otamendi e Antonio Silva a tenere in vita i portoghesi, lasciando il pubblico in attesa di risposte più convincenti.

