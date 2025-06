Benfica Chelsea 1-4 | due ore di sospensione il pari al 95? e i tre gol dei Blues ai supplementari Cosa è successo nella notte

Una notte di pura adrenalina al Mondiale per Club a Charlotte, dove Benfica e Chelsea hanno regalato uno spettacolo senza precedenti. Con due ore di sospensione e un incredibile pareggio al 95°, il match è esploso nei supplementari, con i Blues che hanno conquistato la vittoria grazie a tre gol decisivi. Un epico incontro che resterà nella storia del torneo, dimostrando come il calcio sappia sorprendere sempre. Ma cosa è successo esattamente?

nell’ottavo di finale. Partita pazza nella notte al Mondiale per Club. Match infinito quello andato in scena a Charlotte, con Benfica e Chelsea che si davano battaglia per conquistare un posto nei quarti di finale del torneo. Avanti i Blues con James, la squadra di Maresca viene raggiunta dai portoghesi col rigore trasformato da Di Maria al 95?. Poi nei supplementari le reti in rapida successione di Nkunku, Neto e Dewsbury-Hall. In mezzo un’interruzione di circa due ore per maltempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com