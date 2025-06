Benfica Chelsea 1-4 | 4 ore e mezza di partita e poker dei Blues che staccano il ticket per i quarti

Una notte indimenticabile alla Bank of America Stadium di Atlanta, dove il Chelsea ha scritto un capitolo epico nel Mondiale per Club 2025. Dopo quasi quattro ore di battaglia, i Blues hanno dominato con un poker travolgente, staccando il pass per i quarti di finale. Rimanete sintonizzati per la cronaca live e tutti gli aggiornamenti di questa sfida che ha acceso il cuore dei tifosi.

Appuntamento alle ore 22.00 alla Bank of America Stadium di Atlanta per Benfica Chelsea, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto alla Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Chelsea, ottavo di finale del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Il Chelsea controlla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benfica Chelsea 1-4: 4 ore e mezza di partita e poker dei Blues che staccano il ticket per i quarti

In questa notizia si parla di: benfica - chelsea - mezza - partita

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese.

Pareggio inutile per il Boca Il Boca Juniors va in vantaggio al 26’ grazie ad un autogol di Garrow, ma al 52’ Gray firma il gol del pari Partita interrotta a causa mal tempo nella ripresa, che termina con un pari inutile per la classifica: Benfica e Bayern agli otta Vai su Facebook

Tutti gli eventi nella grande estate di !; Benfica-Chelsea sospesa a 4 minuti dal 90': scatta il protocollo sicurezza per pericolo maltempo; Flamengo-Chelsea 3-1: i brasiliani vincono in rimonta e volano in testa al Gruppo D del Mondiale.

Benfica-Chelsea sospesa a 4 minuti dal 90': scatta il protocollo sicurezza per pericolo maltempo - Il protocollo per il maltempo è scattato puntuale al Mondiale per Club anche durante gli ottavi di finale: a soli 4 minuti al 90' la partita tra Benfica ... fanpage.it scrive

Benfica Chelsea: le tre cose che non hai notato della partita - Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 22:00, Benfica Chelsea: match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club Ecco tre episodi curiosi della partita Benfica- Da calcionews24.com