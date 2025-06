Benfica-Chelsea 0-1 LIVE | partita sospesa a 4? dalla fine per allerta meteo

Un match emozionante tra Benfica e Chelsea si è interrotto a soli quattro minuti dalla fine a causa di un'improvvisa allerta meteo. Il cielo minaccioso e la sospensione del gioco testimoniano quanto il calcio possa essere imprevedibile e dipendente dagli eventi naturali. Resta aggiornato: quando la sicurezza prima di tutto, anche il calcio deve prendersi una pausa.

2025-06-28 21:55:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Benfica-Chelsea 0-1 64? James (C) CRONACA 86? PARTITA SOSPESA – A 4 minuti dalla fine Vincic ferma la gara e sospende l’incontro. Attorno al Bank of America Stadium il cielo è diventato nerissimo ed è scattato l’allarme per allerta meteo. Squadre negli spogliatoi e tifosi invitati a raggiungere le aree coperte dell’impianto. Il protocollo è rigido per evitare eventuali problemi dovuti ad un eventuale scatenarsi di una tempesta elettromagnetica. 78? Ci prova Prestianni, ma il tiro finisce a lato. 67? Errore di Badiashile che si fa soffiare palla in area da Pavlidis. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

