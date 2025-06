Benessere del corpo e socialità Riparte la palestra a cielo aperto

Pronti a riscoprire il piacere di muoversi all’aria aperta? Dopo la pausa, riparte domani una palestra a cielo aperto promossa dal Consorzio Parco Alto Milanese, in collaborazione con CSK Busto Arsizio. Un’occasione unica per adulti e anziani di praticare attività ludico-motorie gratuite, allenarsi in modo divertente e sicuro, seguiti da istruttori qualificati. Non perdete questa opportunità di benessere: il vostro corpo e la socialità vi ringrazieranno!

Domani riparte Una palestra a cielo aperto, promossa dal Consorzio Parco Alto Milanese, in collaborazione con l’associazione sportiva CSK Busto Arsizio. Tante le attività ludico-motorie all’aperto, dedicate a un pubblico di adulti e anziani, tutte a costo zero, al mattino e al pomeriggio. A condurle saranno istruttori laureati Isef, in Scienze motorie, esperti in arti marzali. Servono un abbigliamento sportivo, un tappetino, una borraccia con acqua per idratarsi e soprattutto la voglia di socializzare, di prendersi cura di sé, nel verde del Parco, di scacciare isolamento e pigrizia. Verranno formati gruppi di utenti in base alle loro abilità fisiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Benessere del corpo e socialità. Riparte la palestra a cielo aperto

