Belig non finisce di stupire | pioggia di titoli

belig non finisce di stupire: una pioggia di successi che rafforzano il suo ruolo di esempio e ispirazione. Con una carriera costellata di vittorie, questa volta Alex Belig, trentunenne nuotatore fiesolano della Rari Nantes Florentia affetto da sindrome di Down, ha fatto saltare il banco. Doppio talento con doppia nazionalità , italiana e francese, ha conquistato due ori, un argento e un bronzo ai campionati d’Oltralpe di paraswimming, dimostrando che nulla è impossibile per chi crede nei propri sogni.

In carriera ha sempre vinto molto ma questa volta Alex Belig, il trentunenne nuotatore fiesolano della Rari Nantes Florentia affetto da sindrome di down ha fatto saltare il banco. Di madre italiana e padre franco-americano Alex, che la doppia nazionalitĂ (italiana e francese) ha vinto infatti due ori, un argento e un bronzo ai campionati d'Oltralpe di paraswimming riservati ad atleti con disabilitĂ cognitiva. Un trionfo sorprendente per il fuoriclasse biancorosso che, oltre a laurearsi campione di Francia, ha messo in valigia anche il pass per i campionati iridati in programma a Bangkok dal 20 al 29 agosto.

Belig never ceases to amaze: a shower of titles - The athlete from Fiesole from Rari Nantes has in fact won two golds, a silver and a bronze at the French paraswimming championships ... Secondo sport.quotidiano.net