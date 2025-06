belgrado la polizia respinge gruppi di manifestanti violenti

A Belgrado, la tensione rimane alta mentre le forze di polizia si impegnano a contenere gruppi di manifestanti violenti in un clima di scontri incessanti. La grande piazza Slavija, epicentro delle proteste antigovernative con decine di migliaia di partecipanti, si è lentamente svuotata, ma i manifestanti ancora lanciano sassi e petardi contro gli agenti, che...

A Belgrado resta alta la tensione, con gruppi di manifestanti che in vari punti del centro città continuano a fronteggiarsi con reparti di polizia in assetto antisommossa. La grande piazza Slavija, dove si è svolta la manifestazione antigovernativa con la partecipazione di decine di migliaia di persone, si è ormai svuotata, ma sono ancora centinaia i dimostranti che continuano a lanciare sassi, bottiglie e petardi contro gli agenti, che rispondono con cariche dissuasive, facendo uso anche di manganelli e gas lacrimogeni. Le situazioni più critiche si registrano nelle vie Kneza Milosa, Kralja Milana e all'incrocio tra il Viale Kralja Aleksandra e la via Resavska, dove gli agenti sono impegnati a respingere gruppi di manifestanti.