Belen show al concerto di Marracash | fan divisi per il suo ballo a San Siro

Durante l’evento di Marracash, la showgirl argentina ha attirato l’attenzione ballando tra il pubblico presente. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Belen show al concerto di Marracash: fan divisi per il suo ballo a San Siro

In questa notizia si parla di: marracash - belen - show - concerto

Belen al concerto di Marracash. Il ballo scatenato è virale, ma c'è chi ironizza: "Io guardavo solo Olly" - Belen Rodriguez, grande fan di Marracash, infiamma il palco di San Siro con il suo entusiasmo contagioso, ma sui social esplode la voglia di ironizzare sui video virali del suo ballo scatenato.

Belen Rodriguez e Olly, ecco i video che alimentano i rumor di un flirt: “Erano incollati” Al concerto di Marracash la vicinanza tra showgirl e il vincitore di #Sanremo2025 hanno scatenato i gossip Vai su X

Marracash ha infiammato San Siro con un concerto attesissimo, ma a dominare la scena è stata Belen Rodriguez, scatenata sotto il palco come non si vedeva da tempo. E in un attimo, il live si è trasformato nello show personale della conduttrice argentina — Vai su Facebook

Belen Rodriguez e Olly insieme al concerto di Marracash, un video alimenta le voci di un flirt: Erano incollati; Belen Rodriguez nella bufera per lo 'show' al concerto di Marracash: «Imbarazzante». Poi il presunto flirt con; Michelle Hunziker in garage con Alvise, Belen scatenata al live di Marracash, i sessant'anni di Vladimir Luxuria.

Belen show al concerto di Marracash: fan divisi per il suo ballo a San Siro - Durante l’evento di Marracash, la showgirl argentina ha attirato l’attenzione ballando tra il pubblico presente ... Segnala golssip.it

Belen Rodriguez nella bufera per lo 'show' al concerto di Marracash: «Imbarazzante». Poi il presunto flirt con Olly - Venerdì 27 giugno 2025, Marracash ha infiammato San Siro con un concerto attesissimo, ma a dominare la scena è stata Belen Rodriguez, scatenata sotto il palco come non si vedeva ... Si legge su msn.com