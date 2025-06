Beko confermata la cassa Domani incontro a Roma

Il futuro di Beko a Roma si rischiarisce grazie alla conferma della cassa integrazione, un passo fondamentale che tutela i 299 lavoratori dello stabilimento di viale Toselli. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale rappresenta una vittoria per l’occupazione e la città stessa, dimostrando come gli impegni presi dal Governo siano stati mantenuti. La battaglia per il rilancio industriale prosegue, e questa è una buona notizia da cui ripartire.

"Il Governo ha mantenuto gli impegni presi con i lavoratori di Beko e con la nostra città ". Così il sindaco, Nicoletta Fabio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge, che tende la mano ai 299 lavoratori dello stabilimento di viale Toselli. L’articolo 7 ‘Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese’ indica che le aziende con almeno mille dipendenti possono ottenere un’estensione della cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2027. "I tempi sono stati rispettati e i contenuti resi noti – aggiunge Fabio – anche a margine delle ultime richieste e preoccupazioni giunte dai sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, confermata la cassa. Domani incontro a Roma

In questa notizia si parla di: beko - cassa - confermata - incontro

Adesso il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E i lavoratori della Beko di Siena si sono visti confermare le misure degli ammortizzatori sociali che erano stati annunciate dal ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone qualche settimana fa.... Vai su Facebook

Beko, confermata la cassa. Domani incontro a Roma; Beko, nel decreto confermata la cassa integrazione straordinaria. Il sindaco: “Rispettati gli impegni”; Beko, oggi incontro (forse) decisivo a Roma.

Beko, confermata la cassa. Domani incontro a Roma - Il sindaco Fabio: "Il Governo ha rispettato gli impegni". Si legge su lanazione.it

Beko, promesse mantenute. Via agli ammortizzatori sociali - Venerdì scorso il decreto legge, annunciato dal Governo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, confermand ... Segnala msn.com