Se anche voi non volete perdere neanche un attimo delle emozioni di Beautiful, oggi domenica 29 giugno 2025, potete godervi la replica streaming della puntata su Mediaset. Ridge affronta un momento di grande dolore, ma il rispetto per le volontà del padre lo guida in una decisione difficile. Rivedi l’episodio inedito e lasciati coinvolgere ancora una volta dalle trame coinvolgenti di questa soap amatissima. Se vi siete persi qualcosa, ecco come recuperare tutto senza costi.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 29 giugno  – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge, seppur molto addolorato, sente il dovere di rispettare le volontĂ di suo padre, che gli aveva detto di sentirsi pronto alla fine e di non volersi sottoporre a cure invasive. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o piĂą puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 29 giugno 2025 | Video Mediaset

