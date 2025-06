Beautiful anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2025 | Luna confessa a RJ che lo ama

Dal 30 giugno al 6 luglio 2025, le emozioni si intensificano a Beautiful: Luna confessa il suo amore a R.J., aprendo un nuovo capitolo nella loro storia. La sincerità di Luna rafforza il legame tra i due, mentre si preparano ad affrontare insieme le sfide che la vita mette davanti a loro. È il momento di scoprire come evolveranno i sentimenti e quali sorprese ci riserveranno le prossime puntate...

© US Mediaset E’ tempo di incominciare a stare insieme seriamente per Luna e R.J. nelle prossime puntate di Beautiful. Decisa a stare vicina al ragazzo, preoccupato per la difficile operazione per salvare la vita al nonno Eric, Luna confessa infatti a R.J. che si è innamorata di lui. Un sentimento che il figlio di Ridge contraccambia, motivo per il quale accoglie con gioia la confessione della stagista. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni  che seguono. Beautiful è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Beautiful, anticipazioni da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2025: Luna confessa a R.J. che lo ama

