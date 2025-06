Beach Volley Catania | spettacolo nella seconda giornata oggi le fasi decisive con tanti big in corsa

L'emozione è alle stelle a Catania, dove la seconda giornata del Campionato Italiano Assoluto di beach volley ha regalato spettacoli mozzafiato e momenti di pura adrenalina. Con gironi e ottavi di finale ormai alle spalle, i migliori atleti si preparano a sfidarsi nei quarti e nelle finali, puntando a riscrivere la classifica generale. Chi riuscirà a dominare il campo e a conquistare il titolo? La risposta si rivela solo nelle emozionanti fasi decisive di oggi.

La seconda giornata della seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley ha infiammato (in tutti i sensi) i campi di Catania con gare combattute, sorprese e conferme. Conclusi i gironi e gli ottavi di finale, il torneo maschile e femminile entrano ora nel vivo: oggi si disputeranno i quarti e le fasi finali. L’obiettivo, per tutti, è chiaro: scalare la classifica generale dopo l’esordio di Caorle. Nel torneo maschile, Daniele Lupo e Davide Borraccino, quarti a Caorle, si sono confermati tra le coppie più solide: dopo aver vinto il girone A battendo BonifaziAcerbi e CraveraCrusca, i due azzurri affronteranno nei quarti Arezzo di TrifilettiBigarelli, protagonisti di un percorso in crescendo. 🔗 Leggi su Oasport.it