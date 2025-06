Beach volley Campionato Italiano | Catania incorona Lupo e Borraccino bis d’oro per They e Breidenbach

La sabbia calda di Catania ha appena scritto un altro capitolo entusiasmante del campionato italiano di beach volley. Lupo e Borraccino conquistano il primo oro insieme, mentre They e Breidenbach confermano il loro dominio femminile con un bis vincente. La tensione e l’adrenalina hanno reso questa tappa davvero indimenticabile, dimostrando che il futuro del volley sulla spiaggia italiana si presenta brillante e carico di promesse. La competizione continua a infiammare gli appassionati, lasciando tutti ansiosi di scoprire cosa riserverà il prossimo appuntamento.

La sabbia di Catania ha emesso i suoi verdetti. Nella seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Daniele Lupo e Davide Borraccino tra gli uomini (prima vittoria per questa nuova coppia che promette molto bene), e Chiara They e Sara Breidenbach tra le donne, queste ultime nuovamente vincitrici dopo il trionfo nella tappa inaugurale di Caorle. In campo maschile, il torneo ha visto la definitiva consacrazione del binomio formato da Lupo, vicecampione olimpico a Rio 2016, e Borraccino, giovane specialista del muro al suo primo successo assoluto nel circuito nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it