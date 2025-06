Bct la quinta serata all’insegna delle risate e delle sorprese E c’è anche la ‘dolce attesa’

Il BCT, tra risate e momenti di pura emozione, ha regalato una serata indimenticabile. Tra attese e sorprese, il festival si è infiammato grazie alla partecipazione speciale di Francesca Chillemi, che ha condiviso con il pubblico la sua gioiosa attesa. Un appuntamento all’insegna di emozioni genuine e divertimento, dimostrando ancora una volta come la magia del teatro e della cultura possano avvicinare tutti. La serata si conclude lasciando spazio a nuove aspettative e sorrisi.

Tempo di lettura: 3 minuti di Valentina Scognamiglio Un sabato di Festival partito come un diesel con parecchie lunghe attese che ha però poi regalato sorprese. La prima, la più grande, ce l'ha regalata Francesca Chillemi scegliendo il BCT per la sua prima apparizione pubblica in dolce attesa. Un'attrice tanto apprezzata dal pubblico, una donna solare e molto dolce, che ha parlato di sé e della sua carriera, nata per caso sul set di Un medico in famiglia, dove ha capito di voler fare questo mestiere, proseguita poi nella seri tv Carabinieri, dove si è resa conto che bisognava studiare e approfondire quest'arte e poi consolidatasi con il ruolo di Azzurra in Dio ci aiuti.

