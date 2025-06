Bayern Monaco Flamengo 4-2 i tedeschi staccano il pass per gli ottavi | in arrivo la grande sfida col PSG

Il Bayern Monaco conquista la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club, superando il Flamengo 4-2 con un poker spettacolare. La sfida si infiamma e mette in luce il talento dei tedeschi, pronti a sfidare il potente PSG di Luis Enrique. La grande attesa ora è per questa storica battaglia tra due giganti del calcio europeo: chi avrà la meglio? Restate sintonizzati, perché la competizione entra nel vivo.

Bayern Monaco Flamengo 4-2, poker dei tedeschi: ai quarti sarĂ sfida col PSG di Luis Enrique. Nella partita valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, il Bayern Monaco si è imposto con un punteggio di 4-2 contro il Flamengo, guadagnando così l’accesso ai quarti di finale della competizione, dove si prepara ad affrontare il temibile PSG di Luis Enrique, campione d’Europa in carica. I bavaresi partono subito forte e, giĂ al decimo minuto, si trovano in vantaggio di due reti. Al sesto minuto, una sfortunata autorete di Pulgar su un calcio d’angolo battuto da Kimmich porta i tedeschi in vantaggio, e poco dopo, al decimo, Kane raddoppia con un potente tiro dalla distanza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bayern Monaco Flamengo 4-2, i tedeschi staccano il pass per gli ottavi: in arrivo la grande sfida col PSG

In questa notizia si parla di: monaco - bayern - flamengo - tedeschi

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

MONDIALE PER CLUB - Flamengo-Bayern Monaco 2-4, tedeschi ai quarti https://ift.tt/nMoVxkD Vai su X

Che sfida ai quarti di finale del Mondiale per Club! SarĂ Bayern Monaco-Paris Saint Germain I tedeschi superano il Flamengo in una partita divertente e accesissima. La decidono Kane (doppietta), un autogol di Pulgar e Goretzka. Per i brasiliani reti di Ger Vai su Facebook

Flamengo-Bayern Monaco, le pagelle: Neuer, parata da bei tempi (6,5), Gerson gol a 100 all'ora (6,5); Dove vedere Flamengo-Bayern Monaco in chiaro: gratis in tv e streaming l'ottavo del Mondiale, gioca alle ore 22:00; Mondiale per Club: Flamengo-Bayern 2-4, tedeschi ai quarti con il Psg.

Flamengo-Bayern Monaco, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per club - A Miami Flamengo e Bayern vanno a caccia di un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club contro il Psg. Scrive sport.sky.it

Bayern Monaco, poker per i quarti di finale. Flamengo eliminato - I tedeschi hanno faticato più del previsto con il Flamengo che è stato sconfitto 2- Riporta msn.com