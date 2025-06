Bassetti | Spugne da cucina ricettacolo di batteri concentrazione pari a quella delle feci

Le spugne da cucina, spesso considerate strumenti di pulizia, celano un pericolo invisibile: una concentrazione di batteri pari a quella delle feci. La soluzione? Cambiarle regolarmente, preferibilmente ogni settimana. Dopo aver sottolineato l'importanza delle borracce pulite, Matteo Bassetti continua la sua campagna di sensibilizzazione sui rischi dei batteri nascosti in oggetti quotidiani, rendendo evidente quanto piccole abitudini possano fare la differenza nella nostra salute.

"Le spugnette per lavare i piatti sono un ricettacolo di batteri, l'unica soluzioni è rassegnarsi a cambiarne una alla settimana". Dopo il focus sulle borracce per l'acqua e sull'importanza della pulizia, Matteo Bassetti prosegue la sua campagna di sensibilizzazione social sui batteri presenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: batteri - bassetti - ricettacolo - spugne

“40mila volte più batteri del bagno”, l’infettivologo Bassetti lancia l’allarme sui batteri nascosti nelle borracce - Hai mai pensato che la tua borraccia, il simbolo di uno stile di vita sano e sostenibile, potrebbe nascondere un pericolo nascosto? Secondo l'infettivologo Bassetti, potrebbe ospitare fino a 40mila volte più batteri del toilette.

Bassetti: "Spugne da cucina ricettacolo di batteri, concentrazione pari a quella delle feci" https://ift.tt/js26mRv https://ift.tt/esFqPfN Vai su X

Bassetti: Spugne da cucina ricettacolo di batteri, concentrazione pari a quella delle feci; Bassetti e le spugne per lavare i piatti: Qui dentro ci sono miliardi di batteri, vanno buttate dopo una settimana.

Bassetti e le spugne per lavare i piatti: "Qui dentro ci sono miliardi di batteri, vanno buttate dopo una settimana" - Il camice bianco: "Bollirle o igienizzare non serve. today.it scrive

Le spugne per i piatti ricettacolo di batteri: come igienizzarle e ogni quanto sostituirle - MSN - La spugna Spontex Antibac è in poliuretano con fibra verde efficace e durevole igiene ed è arricchita con un agente antibatterico che elimina il 99,9%* dei batteri presenti nella fibra (*sulla ... Lo riporta msn.com